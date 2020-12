Marc Gasol a déjà convaincu tout le monde, il sera une recrue phénoménale pour les Lakers

Montrezl Harrell, Dennis Schröder, Wes Matthews... Les Los Angeles Lakers n'ont pas chômé pendant l'intersaison. Mais la recrue qui sera la plus déterminante pour les champions en titre sera peut-être celle qui est arrivée en dernier. Marc Gasol, que l'on pensait déterminer à rentrer à Barcelone pour y achever sa carrière, a finalement décidé de marcher sur les pas de son frère aîné en rejoignant les Lakers.

Depuis que les entraînements ont commencé au complexe d'El Segundo, l'Espagnol impressionne ses nouveaux camarades. Dans l'idée, certains ont dû se dire que l'ancien pivot des Memphis Grizzlies et des Toronto Raptors avait signé en Californien en pré-retraite. Visiblement, ce n'est pas le projet.

"Marc Gasol est très fort. On l'a vu jouer comme il sait le faire et il amène un talent incroyable. Je pense qu'il se fond parfaitement dans cette équipe. Il fait les mêmes choses que JaVale McGee et Dwight Howard, mais avec des trucs en plus. Il sait shooter à mi-distance et y est très efficace. Il pose des écrans et nous donne des opportunités de pick and pop. Marc nous propose un cocktail de tout ce qu'il sait faire et de ce que l'on voit, il est incroyable", a salué Kentavious Caldwell-Pope dans des propos recueillis par Silver Screen and Roll.

La réponse parfaite de Marc Gasol à LeBron James sur le DPOY

En termes d'intangibles et de leadership, on savait déjà que Marc Gasol serait une bonne recrue. Encore faut-il prouver que techniquement et physiquement, il lui reste assez de cordes à son arc. Pas de panique, c'est le cas. A la passe, au shoot, le champion du monde 2019 répond pour le moment présent dans ces premières séances de travail. Physiquement, Gasol est apparu également affûté et pas du tout dans un état de forme post-célébration de titre, un autre cadre dans lequel il est capable de briller.

Son savoir-faire défensif, lui, ne s'est assurément pas perdu pendant l'intersaison. Dans le Mook Reverse sur la Défense, il nous expliquait qu'il envisageait toujours les séquences défensives comme des parties d'échec au cours desquelles il faut toujours avoir un coup d'avance sur son adversaire.

LeBron James disait il y a quelques jours qu'il avait toujours été fan de Marc Gasol et qu'il était fou de joie de le voir débarquer à L.A. Avec les départs de JaVale McGee (à Cleveland) et de Dwight Howard (à Philadelphie), le vétéran aura du boulot et l'occasion de prouver qu'il est bel et bien le pivot qu'il faut aux Lakers pour mettre toutes les chances de conserver le titre de leur côté.

LeBron pense que Marc Gasol lui a volé un trophée, mais il a tort