Paul George prolonge aux Clippers pour quatre ans et 190 M de plus !

Paul George a joint les actes à la parole. Après avoir déclaré il y a quelques jours qu'il voulait terminer sa carrière aux Los Angeles Clippers, l'ailier All-Star s'est mis d'accord avec sa franchise pour prolonger son contrat. Quatre ans de plus. Avec 190 millions à la clé. L'information vient d'être annoncée sur les réseaux sociaux par Adrian Wojnarowski.

The Clippers are extending George’s contract for an additional four years, $190M on top of the $35.4M guaranteed him in the 2020-2021 season. George will have a new player option before the 2024-2025 season, Mintz said. https://t.co/3zrOc53WFT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2020