Paul George – Damian Lillard : ça s’insulte fort entre femme et soeur

L'embrouille entre Damian Lillard et Paul George s'est poursuivie sur les réseaux entre la femme de PG et la soeur du joueur des Blazers

Une magnifique embrouille comme on les aime. Damian Lillard qui rate des lancers, Paul George et Pat Beverley qui n'en ratent pas une pour l'afficher sur les réseaux. Dame Time qui leur répond et cale un match à 51 points derrière. Bref, on est un peu dégoûté de ne pas voir un autre Blazers - Clippers avant la saison prochaine. Sauf improbable finale de conférence.

Mais si le beef entre les trois hommes a autant régalé, c'est aussi parce que des parties prenantes s'en sont mêlées. Et par parties prenantes, on entend la femme de Paul George, Daniela Rajic, et la soeur de Lillard, La'Nae. Sur les réseaux sociaux, les deux jeunes femmes se sont copieusement insultées, de manière plus violente que les intéressés.

"Tout le monde sait que je peux ouvrir ma bouche. Tu ne peux pas parler (PG). Tu as mis ta p***** de strip-teaseuse enceinte et tu t'es mariée avec cette p***. Regarde ses lèvres, regarde sa gueule. Je le prends personnellement, rien à foutre", a attaqué La'Nae Lillard.

Devant de tels propos, Daniela Rajic a répondu en la comparant à... une "vache" et la traitant de "p***** de jalouse". On avait dit pas de le physique, mesdames...

Le beef entre Damian Lillard et Paul George