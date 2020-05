Paul Pierce casse Pat Riley et remet le Heat à sa place

Le Miami Heat a fait une très belle saison avant que la NBA soit suspendue. La franchise floridienne s'est affirmé comme l'une des quatre meilleures équipes à l'Est. Pour Pat Riley, son Président, cela ne fait aucun doute : l'organisation peut vite se retrouver en position pour jouer le titre si elle effectue quelques ajustements. Interrogé sur le sujet, Paul Pierce n'est pas du tout d'accord.

"Si Miami est proche de gagner le titre, alors toutes les équipes le sont", taquine l'ancien joueur des Boston Celtics sur ESPN.

La pique se veut provocatrice. Mais Paul Pierce explique son raisonnement ensuite. Il pointe du doigt le fait que le Heat n'a aucun top-5 player dans son effectif. Et qu'il est quasiment impossible de gagner le titre sans compter dans ses rangs l'un des cinq meilleurs joueurs du monde. Et c'est pourquoi, selon Pierce, il n'y a que quatre équipes en mesure d'aller au bout : les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard et les Houston Rockets de James Harden.

On partage complètement ce point de vue au sujet des top-5 player. C'est pour cette raison que nous voyons rarement plus de trois ou quatre équipes en mesure de jouer le titre chaque saison. L'exception qui confirme la règle étant les Detroit Pistons 2004, mais, même là, Pierce a tenu à rappeler que cette équipe avait l'une des meilleures défense DE TOUS LES TEMPS. Une situation très rare.

Miami a un super effectif avec Jimmy Butler, Bam Adebayo et plusieurs jeunes prometteurs. Mais pour vraiment être en mesure de jouer le titre, il faudrait au moins une autre superstar. C'est pourquoi Pat Riley convoite déjà Giannis Antetokounmpo. Pour l'instant, c'est loin d'être fait.