Le trade de Paul Pierce pour ramener les Warriors au sommet en 2021

Les Golden State Warriors sortent d’une saison à 15 victoires et 50 défaites – le plus mauvais bilan NBA – mais ils sont pourtant considérés comme les principaux concurrents des Los Angeles Lakers à l’Ouest en 2021 d’après les bookmakers. Et pour cause, la franchise, quintuple finaliste entre 2015 et 2019, va récupérer ses All-Stars Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, tous plus ou moins blessés pendant quasiment tout l’exercice précédent (saison blanche pour Thompson). En plus de ce noyau dur talentueux et expérimenté, les Californiens disposent de nombreux atouts comme Andrew Wiggins et surtout le deuxième choix de la draft, en plus du pick des Minnesota Timberwolves l’an prochain. Des assets qui peuvent leur permettre de montrer un trade d’envergure. Paul Pierce a même proposé le sien.

« J’ai un nom qui me vient en tête : celui de Nikola Vucevic. Je pense qu’il collerait bien avec leurs arrières. Il leur apporterait une présence dessous et il peut mettre des tirs de loin. S’ils peuvent faire ce trade, ils seront candidats au titre. Sinon, ils resteront dans le milieu de tableau à l’Ouest », explique le Hall Of Famer.

Nikola Vucevic est un excellent joueur. Le meilleur du Magic. Un pivot All-Star à 19 points, presque 11 rebonds et même 34% de réussite à trois-points. C’est un intérieur à l’ancienne qui ne protège pas particulièrement le cercle (moins d’un block de moyenne malgré ses 211 centimètres) mais c’est un très bon basketteur. Il a des qualités qui complèteraient plutôt bien les autres stars des Warriors, effectivement.

Mais on continue de penser que ce n’est pas la meilleure solution de transférer le pick. On s’explique. Giannis Antetokounmpo sera peut-être (probablement) Free Agent en 2021. Toute la ligue le sait. Cela fait déjà des années que les dirigeants et les joueurs de Golden State lui font la cour. Curry en tête. Les Dubs veulent le signer. Et même s’il n’y avait, allez, que 1% de chance que ça se réalise, ils ont intérêt à la jouer à fond. Parce que le Grec peut changer la donne. Pas Nikola Vucevic, aussi doué soit-il. Giannis est une superstar. Un « game changer ».

En faisant venir le Monténégrin, si le Magic acceptait le deal, les Warriors boucheraient leur Cap pour plusieurs années. Il est sous contrat jusqu’en 2023. Impossible alors de recruter Antetokounmpo. L’affaire serait déjà enterrée avant même que la danse démarre. Et c’est pourquoi on reste persuadé que la franchise ne va pas se séparer de son deuxième choix le soir de la draft.

