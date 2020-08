Previews playoffs NBA : Boston Celtics (3) vs Philadelphia Sixers (6)

Boston Celtics

Bilan : 48-24 (66%), troisième à l’Est

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Cinq victoires, trois défaites. Avec des nouvelles plutôt rassurantes comme le retour en forme progressif de Kemba Walker. Les Celtics n’ont pas fait de vagues mais leur préparation pour les playoffs s’est déroulée sans problème. Maintenant place aux choses sérieuses.

Jaylen Brown, Big Time Player !

Philadelphia Sixers

Bilan : 43-30 (58%), sixième à l’Est

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Quatre victoires, quatre défaites. Plus une blessure, sérieuse, celle de Ben Simmons. L’Australien risque fortement de manquer l’intégralité des playoffs en raison d’une douleur au genou. Les Sixers, qui avaient commencé par trois victoires en quatre matches, ont enchaîné avec trois défaites sur les quatre dernières sorties. Encore une fois des hauts et des bas pour ce groupe si irrégulier et qui peine décidément à se trouver une identité. Le temps presse pour le coach Brett Brown. Mais attention, cette équipe est capable du meilleur… mais aussi du pire.

Le duel à suivre

Jayson Tatum contre Joel Embiid. Ils ne jouent pas du tout au même poste. Mais c’est le « star power » qui doit parler dans cette série entre deux rivaux historiques. Qui est capable de porter sa franchise au second tour ? L’ailier est plus jeune mais il ne manque pas d’expérience. Surtout, il est mieux épaulé avec Walker mais aussi Jaylen Brown et Gordon Hayward autour de lui. Attention à ne pas trembler dans les moments chauds.

Jayson Tatum, le réveil après le cauchemar

La clé de la série

La défense de Boston. Parce que si Philly sans Simmons, c’est une équipe bien plus offensive. 108 points sur 100 possessions avec l’ailier All-Star. 121 sans lui. Les Celtics vont devoir trouver des solutions pour compenser leur manque de taille et de force dans la raquette. Surtout qu’en face, il y a un Joel Embiid libéré et au cœur de l’attaque des Sixers, ce qu’il réclame depuis des années. Ça peut faire des gros dégâts.

Le pronostic

Boston en six.