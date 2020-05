Quand Tim Duncan avouait n’en avoir rien à cirer de Michael Jordan

Pour certains, comme LeBron James ou Kobe Bryant par exemple, rencontrer Michael Jordan était une consécration ou une révélation. Pour Tim Duncan… ça ne lui a rien fait. Absolument rien. Il n’avait même pas peur de l’admettre lors d’une interview avec Dan Patrick en 1998, alors qu’il n’était qu’un rookie.

« J’ai toujours respecté Jordan mais je n’ai jamais été un fan. Je ne l’aime pas. Je le respecte. C’est juste quelqu’un qui ne m’impressionne pas. En réalité, il n’y a personne qui m’impressionne. »

Vu son flegme légendaire, on peut tout à fait comprendre que Tim Duncan ne soit pas en admiration devant Michael Jordan contrairement à la plupart de ses pairs. Cette anecdote rajoute juste de la légende au personnage à part qu’est l’ancien intérieur des San Antonio Spurs. En tout cas, il n’a pas tremblé lors de leurs premiers duels. Rookie, Timmy a claqué 19 points et 22 rebonds dès le troisième match de sa carrière lors d’un duel contre Chicago. En revanche, quelques mois plus tard, il était plus discret (14 pts, 12 rbds) pour une nouvelle défaite contre les Bulls. Un an après, il menait sa franchise au titre juste après la retraite de Jordan…