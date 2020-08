Rajon Rondo est prêt mais… toujours forfait

Les Los Angeles Lakers sont diminués dans le backcourt depuis la reprise de la saison. Avery Bradley est forfait et Rajon Rondo se remet d’une blessure au pouce. Pas forcément de très bonne augure avant d’affronter les Portland Trail Blazers, où Damian Lillard et C.J. McCollum font la loi sur les lignes arrières. A moins que Rondo ne fasse justement son retour. L’ancien All-Star aurait notamment reçu le feu vert des médecins de la franchise. Mais Frank Vogel ne prendra pas de risques pour le moment.

Frank Vogel said Rajon Rondo is medically cleared to play, but “We’ll take it day to day, see how he continues to progress with his conditioning, rhythm and timing."

