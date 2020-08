Finalement un renfort pour les Lakers avant le Game 2 ?

Les Los Angeles Lakers n’ont déjà plus le droit à l’erreur. Si la panique n’est pas de rigueur après la défaite inaugurale contre les Portland Trail Blazers, les Californiens ne peuvent plus se permettre de s’incliner une fois de plus. Alors tout renfort est bon à prendre. Peut-être même celui des joueurs absents depuis un moment. Rajon Rondo, blessé au pouce et initialement forfait pour l’intégralité du premier tour, pourrait faire son retour express.

« Il travaille vraiment dur pour revenir mais on le fera jouer quand il sera prêt, pas avant », remarque Frank Vogel. « Son statut est incertain donc c’est du 50-50. Quand vous pouvez avoir un joueur qui peut créer comme Rondo, c’est forcément bénéfique pour votre attaque. »

LeBron James et les Lakers, le coup de la panne offensive

Les Lakers ont effectivement des lacunes offensives évidentes depuis la reprise dans la bulle. Mais ils manquent surtout de shooteurs… et Rajon Rondo n’est clairement pas réputé pour son adresse extérieure. Même s’il peut apporter sa création, notamment quand LeBron James se repose.