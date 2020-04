Les Boston Celtics disposaient d’un groupe vraiment spécial entre 2008 et 2012. Une formation armée de trois (puis quatre avec Rajon Rondo) All-Stars – Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Ensemble, ils ont mené la franchise du Massachusetts au sacre en 2008 et à une autre finale, perdue en sept manches, en 2010. Depuis, les Celtics ont rendu hommage à Pierce en retirant son maillot et il s’apprête à faire de même pour Garnett. Allen, le troisième larron détesté pour avoir pris la décision de rejoindre le rival Miami en 2012, sera-t-il présent à la cérémonie ?

« Pour ça il faudrait d’abord que Kevin et moi ayons une conversation pour aller de l’avant », avoue le futur Hall Of Famer. « J’ai reçu tellement de haine, d’injures et de menaces de mort de la part des supporteurs des Celtics. Ces gars m’ont viré du ‘Big Three’ et ils disent constamment du mal de moi alors que je n’ai jamais rien dit de négatif à leur sujet. »

Pierce, Garnett et de nombreux Celtics ont perçu le départ de Ray Allen vers « l’ennemi » comme un « acte de trahison ». Dès son arrivée au Heat, les Floridiens ont éliminé Boston en playoffs avant de décrocher un titre. Mais de l’eau est censée avoir coulée sous les ponts depuis ! Il est temps de faire la paix et de passer à autre chose. Allen était un membre à part entière de cette équipe de Boston et il mérite aussi de célébrer.