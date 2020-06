Pour fêter les 30 ans de la Air Jordan 5, la marque au Jumpman nous a préparé une joilie petite surprise avec une version Top 3 de la silhouette imaginée par Tinker Hatfield.

Les trois principaux coloris OG du modèle seront donc partagés sur l'upper : le "Metallic" noir (porté par MJ pour les playoffs 1990) en nubuck se taille la part du lion, la large languette violette en mousse rappelle le mythique "Grape" (popularisé par Will Smith dans sa période Fresh Prince) et la midsole est calée sur celle du colorway "Fire Red" réédité il y a quelques semaines et qui été celle des 69 pions plantés à Cleveland. Ces trois teintes qui sont notées à l'intérieur de la languette.

Pour les amoureux de l'original, c'est bien le Nike Air qui est cousu en blanc sur le talon. Autre vrai apport : le 23 en rouge sous la cheville qui termine magnifiquement le travail.

Cette Air Jordan 5 est le meilleur compromis pour ceux qui mettent trop de temps à se décider chaque matin sur la paire qui matche le mieux avec leurs outfits !

A retrouver dès demain 9h chez nos amis de Corner Street.

