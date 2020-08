Cette première édition du Mamba Day est l'occasion pour nous de vous dire un grand merci, à Kobe et à vous !

Depuis que notre Mook #5 spécial Kobe Bryant est sorti, nous avons été extrêmement touchés de voir les réactions qu’il a pu susciter parmi vous. Vos retours nous ont totalement bluffés et nous laissent penser que la communauté basket attendait avec impatience cet hommage au Black Mamba.

En ce 24/08 2020, première édition du Mamba Day, nous tenions une fois encore à vous remercier pour vos retours par mails, courriers, tweets, stories, posts... C'est vraiment grâce à vos messages, à votre soutien, que notre métier prend tout son sens. C'est grâce également à vous que l'on peut aujourd'hui assumer pleinement notre indépendance vis à vis d'un système de distribution de la presse qui nous empêchait d'être en adéquation avec nos valeurs. Sans tout cela, jamais nous n'aurions pu imaginer réaliser un tel ouvrage pour tenter de rendre à Kobe Bryant tout ce qu'il nous a apporté.

REVERSE #5 Kobe Bryant : Un Mook XXL pour un joueur hors-norme

Bref, grâce à vous, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir revendiquer pleinement notre statut d'artisan éditeur indépendant ! Nous mettons en valeur cet aspect artisanal de la presse et de l'édition, car il correspond à notre vision de ce que doit être une publication de qualité pour un public exigeant. Artisan éditeur ça veut dire que nous contrôlons toute la chaîne de production de REVERSE du début à la fin. De la conception du Mook, à son impression, sa promotion, sa commercialisation et son SAV, pour rester toujours plus au contact de la communauté basket qui nous a vu grandir.

Enfin, nous voulions remercier tous nos confrères, amis, journalistes, influenceurs... qui ont spontanément parlé de ce Mook autour d'eux. On est ensemble !

Pour ceux qui n'ont pas encore mis la main sur ce Mook spécial Kobe Bryant, sachez que la majeure partie de nos exemplaires est déjà partie et que ceux qu’il nous reste encore disparaissent à vue d’œil.

Comme vous le savez, chacune de nos parutions fait l’objet d’une édition limitée. Si vous n’êtes plus abonné ou que vous n’avez pas encore acheté ce numéro, commandez-le vite avant qu’il n’en reste plus !

Pour rappel, ce Mook REVERSE #5, c’est un ouvrage de 256 pages et presque 1 kg avec des portraits inédits, des interviews exclusives, des analyses fouillées et des illustrations originales pour tout savoir de Kobe Bryant. Ne ratez pas l’occasion de mettre la main dessus, elle ne se présentera sans doute pas deux fois...

Prenez bien soin de vous et de vos proches. A très vite !