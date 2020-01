Après des premières saisons tumultueuses avec les Los Angeles Lakers en tandem avec Magic Johnson, Rob Pelinka commence à retrouver un peu de quiétude et de crédit. Les Angelenos sont en tête de la Conférence Ouest et tout se passe bien pour le tandem LeBron James-Anthony Davis. C'est le moment qu'a choisi Jeanie Buss, la patronne des Lakers, pour donner plus de pouvoir, sur le papier en tout cas, à l'ancien agent. Selon Yahoo Sports, Rob Pelinka vient d'être nommé vice président des opérations basket, un titre qu'il peut accoler à celui déjà existant de General Manager. Il va donc devenir de plus en plus compliqué de challenger ce qu'aura décidé l'ex-collaborateur de Kobe Bryant.

Le Black Mamba, justement, s'est réjoui de la bonne période que vit son ami en ce moment avec les Lakers, lors de son passage dans le podcast "All the Smoke" cette semaine.

"Je pense que les gens devraient féliciter Rob Pelinka. Ils l'ont tué au début. On a parlé de ça ensemble, en tant qu'amis. On a été là dedans ensemble et là c'est lui qui doit tenir la distance. Je lui ai dit, quand c'était tendu, que cette tempête allait passer et qu'il devait simplement continuer à faire son job et c'est tout. Regardez ce qu'il a fait en deux ans. Entre les contrats auxquels ils étaient attachés et ce roster aujourd'hui... C'est sans doute l'équipe la plus 'grande' que j'ai jamais vu. Leur longueur, leur vitesse, leurs intérieurs à l'ancienne, leur dureté et leurs qualités athlétiques... Ils ont l'air fantastiques".

Avoir le soutien de Kobe est un atout indéniable pour Rob Pelinka.