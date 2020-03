Rudy Gay a un autre surnom que le King pour LeBron

Malgré tout un tas de blessures, Rudy Gay a réalisé une belle carrière NBA. Au cours des 16 saison auxquelles il a pris part, l'ailier a tourné à plus de 17 points de moyenne. On se souvient notamment de ses années Memphis où il était l'un des cadres du Grint & Grind. Mais à presque 34 ans, Rudy Gay approche doucement de la retraite. S'il tentera, avec les autres Spurs, de ne pas terminer cette série de 22 saisons consécutives de San Antonio en playoffs, l'ancien Grizzli va devoir penser cet été à la suite et fin de sa carrière. En évoquant plusieurs sujets, il a été interrogé sur un autre "sénior" de cette ligue. Et pas n'importe lequel. À 35 ans, LeBron James continue de tout écraser sur son passage, au point d'être l'un des deux favoris au titre de MVP. Pour le définir, Rudy Gay a même trouvé un autre surnom au King.

"C'est fou. Ce truc de se dire que que j'ai joué 14 ans (16 en réalité). J'ai eu des blessures et j'en ai fini avec tout ça. Mais voir LeBron, à ce moment-là de sa carrière, être en pleine santé et être capable de jouer à ce niveau...C'est un Decepticon ou un quelque chose comme ça."

Pour les moins aguerris de l'univers Marvel, les Decepticones sont ces robots diaboliques venant d'un autre monde dans la saga Transformers. Plus tôt dans la saison, Giannis Antetokounmpo avait également indiqué que LeBron James ne venait pas de notre planète.