Rudy Gobert donne des nouvelles sur son état de santé

Depuis qu'il a été officiellement déclaré positif au coronavirus le 12 mars dernier, Rudy Gobert était resté plutôt silencieux. Un tweet le 12 mars pour présenter ses excuses, puis un autre le 22 mars pour donner quelques nouvelles et notamment expliquer qu'il avait perdu l'odorat. Soit deux petits tweets en deux semaines pour celui qui était habitué à partager ses humeurs et ses coups de gueule régulièrement sur ses comptes. Logique en définitive vu le raz-de-marée de critiques qui s'est abattu sur lui après avoir plaisanté, maladroitement on en convient, quelques jours auparavant sur l'importance et la dangerosité de l'épidémie.

Mercredi soir, son agent Bouna Ndiaye a organisé un live Instagram afin que son joueur puisse s'exprimer de nouveau et donner quelques nouvelles rassurantes à ses fans.

« Je me sens de mieux en mieux. Il y a quelques jours, je m’essoufflais plus vite qu’avant. Au ping-pong par exemple, ou avec des choses que je fais très facilement d’habitude. Maintenant, j’essaie de dormir entre 8 et 10 heures par nuit et je reprends mon rythme petit à petit. Je n’ai toujours pas retrouvé l’odorat, mais le goût revient petit à petit. »

Face à la caméra, Rudy Gobert est apparu légèrement fatigué mais apaisé. Il a ensuite expliqué qu'il avait doucement repris l'entrainement afin de se maintenir en forme en vue de la reprise de la saison.

« J’essaye de m’entraîner tous les jours, Hier j’ai fait une bonne séance cardio, muscu. »

Enfin, il a terminé en s'excusant à nouveau pour son attitude à l'origine de la polémique. Aujourd'hui, le pivot all-star est évidemment pleinement conscient de la gravité de l'épidémie et du virus et appelle à la solidarité de tous.

« Il ne faut pas tomber dans la peur. C’est une épreuve pour le monde entier au même moment. C’est une bonne opportunité pour être solidaire. On va traverser tout ça ensemble. »

