Russell Westbrook, sa grande confiance sur les chances des Rockets

Les Houston Rockets ont impressionné au début de cette bulle à Disney. Avec un duo James Harden - Russell Westbrook performant et surtout une défense intéressante, la franchise texane a rappelé son potentiel. Sur cette fin de saison régulière, l'entraîneur Mike D'Antoni a décidé de reposer ses cadres. Il sera donc plus difficile de tirer des enseignements. En tout cas, ce groupe ne doute pas. Et à l'approche des Playoffs, les Rockets affichent même une énorme confiance. A l'image d'un Westbrook convaincu de la possibilité de remporter le titre NBA avec Houston.

"Est-ce que mon slogan personnel (pourquoi pas ?) peut s'appliquer aux Rockets ? Mais bien sûr ! Bien sûr ! Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas... Désormais, je connais les gars dans le vestiaire. Je sais qu'ils ont conscience qu'on peut tout gagner jusqu'au bout. Nous pouvons ramener un titre à Houston", a assuré Russell Westbrook devant les médias.

Si les Rockets se mettent en plus à bien défendre…

Les Rockets n'ont plus gagné le titre depuis 1995. Il s'agirait donc d'une vraie performance de la part de Russell Westbrook et ses partenaires. Et sans être parmi les grands favoris, Houston a clairement un coup à jouer. En tout cas, à l'Ouest, plusieurs franchises n'ont visiblement pas envie de les jouer vu certaines impasses...