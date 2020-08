James Harden, les yeux rivés sur son rêve !

James Harden a toujours eu un talent fou. Sur le plan offensif, l'arrière des Houston Rockets s'impose comme une référence en NBA depuis des années. Mais comme ses détracteurs l'ont souvent fait remarquer, le barbu a eu parfois la tendance à forcer pour noircir sa ligne statistique. Mais cet argument, il devient de plus en plus difficile à avancer. Alors certains (oui il a beaucoup de détracteurs) diront qu'il pénalise son équipe en défense. Mais encore une fois, cet argument devient de plus en plus difficile à avancer. Sur ce début de bulle (et on peut compter les scrimmages), le MVP de 2018 affiche un niveau d'investissement rarement vu dans sa carrière.

Arrivé à Disney affûté sur le plan physique, il semble surtout dans un état d'esprit totalement différent. Moins soliste, plus collectif. Moins dans la performance isolée, plus dans la vision globale. Et ça fonctionne bien ! Car en plus de rester à un très haut niveau sur le plan individuel, Harden permet au collectif de Houston de briller. Encore cette nuit, la franchise texane a donné la leçon aux Los Angeles Lakers (113-97).

Un nouveau festival offensif

Alors oui, les Angelenos étaient privés de LeBron James, ménagé après une douleur à l'aine. Mais les Rockets évoluaient eux sans Russell Westbrook, touché au quadriceps. En l'absence de son coéquipier, Harden a donc pris les choses en mains. Et de quelle manière ! Bien aidé par l'adresse globale de son équipe à longue distance (21/57), il a pu profiter des espaces et distribuer le jeu à sa guise. 39 points à 11/19 aux tirs et 12 passes décisives. Le tout face à la meilleure équipe de l'Ouest. C'est propre. En réalité, les Lakers n'ont d'ailleurs jamais eu la moindre réponse à apporter au problème Harden.

"Nous jouons plutôt bien en ce moment. Nous pouvons encore corriger de nombreuses choses dans notre jeu. Je pense au niveau de la défense. Mais globalement, notre énergie et notre rythme sont bons", a analysé James Harden face à la presse.

Si les Rockets se mettent en plus à bien défendre…

En charge totalement du jeu sans Westbrook, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a tout de même eu un péché mignon : 10 ballons perdus. Mais même ce côté brouillon ne ternit pas vraiment sa performance XXL. Car si Harden a dominé le match offensivement, il a aussi montré la voie défensivement. Et ça, c'est quand même nouveau !

James Harden, ça défend aussi !

Sur cette bulle, on l'a déjà souligné, les Rockets défendent. Et plutôt bien ! Sur cet échantillon (relativement court c'est vrai), Houston possède la 6ème meilleure défense de la NBA. Avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite. Et Harden joue vraiment son rôle à ce niveau ! Dans les matches précédents, il a déjà réalisé des actions déterminantes de ce côté du terrain. Encore contre les Lakers, on l'a vu investi sur cet aspect du jeu, à l'image de son contre sur Quinn Cook. D'ailleurs, l'entraîneur des Texans Mike D'Antoni n'a pas hésité à le souligner.

"Je suis vraiment satisfait de lui depuis la reprise. Son investissement sur le plan défensif, c'est vraiment ce que je retiens. Il reste concentré et se montre prêt à tout pour gagner.

Il utilise les prises à deux pour faire la différence, mais aussi permettre à ses coéquipiers de briller. Donc il y a vraiment que du positif", a apprécié Mike D'Antoni.

James Harden, le barbu n’a rien perdu de sa force

Et justement, à l'approche des Playoffs, les Rockets se sont donnés la mission d'être irréprochables défensivement. James Harden le premier. On le sent réellement déterminé à faire la différence de ce côté du parquet. Car il le sait, un titre NBA se remporte de cette manière.

"La défense, c'est comme ça qu'on peut prétendre remporter un titre. Il faut absolument se concentrer sur ça. Pour l'instant, l'effort collectif de l'équipe se ressent.

Notre énergie, nos efforts et notre agressivité sont des choses auxquelles nous devons nous accrocher en défense", a réclamé James Harden.

Rien que cette citation, venant de James Harden, annonce un vrai changement de mentalité. Et plus important, on voit très nettement cet état d'esprit sur les parquets. James Harden n'a qu'un seul but : remporter son premier titre NBA. Et pour soulever le trophée Larry O'Brien dans quelques semaines, il se montre réellement prêt à tout.