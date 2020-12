Russell Westbrook, une série de triple-double tout simplement historique

Les Washington Wizards vivent un début de saison catastrophique avec un bilan de 0 victoire et 4 défaites. Dans cette galère, Russell Westbrook réalise pourtant des débuts intéressants. Sur ces trois premiers matches avec la franchise de DC (il en a raté un), le meneur de jeu a ainsi réalisé trois triple-doubles !

Lors de la défaite face aux Chicago Bulls (107-115), l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a encore compilé 21 points, 15 rebonds et 11 passes décisives. Et avec cette performance, le joueur de 32 ans a tout simplement marqué l'histoire de la NBA.

En effet, depuis Oscar Robertson lors de la saison 1961-1962, Westbrook est devenu le premier joueur à réaliser trois triple-doubles sur les trois premières rencontres d'une saison. Une performance particulièrement rare dans l'histoire de la Ligue.

Despite falling to 0-4, Russell Westbrook becomes the first player since Oscar Robertson in 1961-62 to record a triple-double in each of his first three games in a season.

- 21 Pts

- 15 Reb

- 11 Ast pic.twitter.com/MmvdyMRThK

