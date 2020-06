George Floyd : Pourquoi les Spurs ont mis autant de temps à communiquer ?

La mort de George Floyd, étouffé par un officier de police, émeut le monde entier et provoque de nombreux manifestations et réactions. Les joueurs NBA sont particulièrement touchés et ils prennent les devants pour dénoncer les inégalités dont sont victimes les noirs aux Etats-Unis. Les franchises suivent elles aussi le mouvement. Notamment en postant sur les réseaux sociaux. Mais à ce jour, deux équipes ne s’étaient pas encore exprimés publiquement – non pas via leurs membres mais bien directement par un communiqué officiel de leur organisation. Les New York Knicks et les San Antonio Spurs.

Pour la formation de Manhattan, James Dolan, le propriétaire, a carrément pondu un email pour expliquer pourquoi il ne s’exprimerait pas. De quoi provoquer la colère de ses joueurs et de ses employés. Mais pour les Spurs, ce silence était un peu plus surprenant. Les Texans ont finalement justifié ce délai d’attente. Ils ont d’abord voulu écouter. Comprendre. Pour ensuite poster une série de tweets et de vidéos des membres de leur communauté, qui racontent comment ils sont impactés par le racisme.

We are listening. We invite you to do the same. These are stories of how racism impacts our organization. This is the first step towards our commitment to help create impactful change starting with our community, while also acknowledging that this issue is systemic. #SpursVoices pic.twitter.com/GZQkXhjbn1 — San Antonio Spurs (@spurs) June 3, 2020

Avant ça, Gregg Popovich s’était évidemment prononcé sur la mort de George Floyd, en incendiant Donald Trump, et Lonnie Walker s’était porté volontaire pour nettoyer la ville de San Antonio après les manifestations.