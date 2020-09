Scottie Pippen glisse un nouveau tacle à LeBron James !

Scottie Pippen n'a jamais été tendre avec LeBron James. Lors des débats sur le meilleur joueur de l'histoire de la NBA, l'ancien des Chicago Bulls a régulièrement égratigné l'ailier des Los Angeles Lakers. En plus de défendre le statut de GOAT de son ex-coéquipier Michael Jordan, Pippen a souvent pointé du doigt les lacunes du King. Et avant les Finales NBA entre les Californiens et le Miami Heat, l'homme de 55 ans a glissé un nouveau tacle à LBJ.

"Je ne veux rien retirer aux Los Angeles Lakers. Ni à la performance de LeBron, qui va disputer ses 10èmes Finales NBA. Mais il doit encore prouver qu'il peut mener une équipe au titre à lui seul. Je pense qu'Anthony Davis a démontré qu'il était plus impactant pour les Lakers sur le plan offensif. Et je pense que Miami va avoir plus d'armes offensives à opposer à LA", a analysé Scottie Pippen pour Forbes.

LeBron James, le roi est bien vivant vive le roi !

Pour le côté leader, on a un peu du mal à suivre l'avis de Scottie Pippen. Quelle superstar peut se vanter d'avoir remportée un titre à lui seul ? Dans l'histoire, il y a souvent un grand leader et un (ou plusieurs) excellent(s) lieutenant(s) chez le champion. L'ex-élément des Bulls le sait d'ailleurs parfaitement avec son rôle joué pour épauler Jordan. Concernant l'impact d'Anthony Davis, son analyse est déjà plus juste. Car effectivement, sur le parquet, l'intérieur s'impose comme le véritable homme fort des Angelenos. Mais est-ce vraiment un problème majeur ? Surtout que sur la fin de la série face aux Denver Nuggets (4-1), LeBron James a prouvé qu'il pouvait prendre les choses en mains.

En cas de sacre, le vétéran de 35 ans apportera la meilleure des réponses à ses détracteurs : il sera titré avec trois franchises différentes. Pas mal pour un gars qui "doit encore prouver" ?