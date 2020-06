Smush Parker, l’homme qui prétend avoir dominé TP et CP3

Smush Parker fête ses 39 ans aujourd'hui. L'ancien meneur est tristement célèbre pour avoir été nommé "le pire coéquipier de Kobe Bryant" par le Black Mamba lui-même.

"Il n'aurait jamais dû être en NBA, mais nous ne pouvions pas investir dans un vrai meneur. Donc nous avons fait avec lui", racontait la défunte légende en 2012.

Effectivement, Parker n'a pas fait long feu dans la ligue. Son passage aux Los Angeles Lakers - entre 2005 et 2007 - était même quasiment son dernier en NBA. Il a ensuite vagabondé aux quatre coins du monde, jusqu'au championnat mongol. De passage à New York, sa ville natale, en 2017, l'ancien basketteur pro en avait profité pour se livrer au cours d'un podcast, le Premium Pete Show.

Il avait envoyé une petite pique à Kobe, justement. Lorsque le présentateur lui avait demandé de raconter sa première rencontre avec la légende du basket, Smush Parker a fait dans le direct.

"Je ne pense pas avoir un jour rencontré Kobe Bryant."

Et il n'est assurément pas le seul. Bryant n'a jamais été du genre à se livrer à ses coéquipiers. Il les côtoyaient mais ses camarades ne le connaissaient pas réellement. En tout cas, certainement pas la plupart d'entre eux. Et il faut dire que Kobe était sacrément difficile avec Smush Parker.

Smush Parker, bourreau de TP et Chris Paul ?

Un autre passage du podcast a particulièrement retenu notre attention. Alors qu'on lui demandait quelles étaient les équipes les plus fortes qu'il ait eu l'occasion d'affronter, Smush Parker a tenu à faire un point sur Tony Parker et Chris Paul.

"C'était dur de jouer contre San Antonio. Même si je marquais sur la tête de Tony Parker parce qu'il portait le même nom que moi. J'ai détruit Tony Parker, il était trop petit. Mais il n'était pas encore le Tony Parker d'aujourd'hui. Pareil, Chris Paul n'était pas encore le Chris Paul qu'il est aujourd'hui. Je le détruisais quand il était à New Orleans. Mon père pense que je lui donnais tellement de fil à retordre qu'il m'a frappé volontairement pendant un match. J'au eu quatre points de suture à la lèvre."

Waouh. Des déclarations qui nous ont encouragé à checker les stats. C'est parti.

Smush Parker contre Chris Paul : 3 affrontements entre 2005 et 2007. Une victoire des Lakers, deux pour les Hornets. 7,3 pts pour Parker, 17,3 pour Paul.

Smush Parker contre Tony Parker : 6 affrontements entre 2005 et 2007. Trois victoires pour les Lakers, trois pour les Spurs. 10,6 pts pour Smush Parker, 18,1 pour Tony Parker.

Bon, ce n'est pas vraiment de la destruction. Mais l'ensemble de l'interview est intéressante et mérite d'être écoutée. Parker raconte Shaq, Phil Jackson, Kobe... et admet avoir fait du chemin depuis. Au final, en NBA, lui, n'était pas heureux. Il se sent mieux aujourd'hui et c'est le plus important.