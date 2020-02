Le geste le plus classe de la nuit n'avait pas lieu sur un parquet NBA mais aux Oscars cette nuit. Spike Lee, le réalisateur grand passionné de balle orange, supporter numéro 1 des New York Knicks, a rendu hommage à Kobe Bryant en se pointant à la cérémonie avec une tenue aux couleurs des Lakers. Avec évidemment le numéro 24 brodé dessus.

Spike Lee pays tribute to Kobe Bryant with his #Oscars red carpet look https://t.co/BYOjau0Mir pic.twitter.com/PQ1xxI1kzY

— The Hollywood Reporter (@THR) February 9, 2020