Stephen Curry encore et toujours plus fort pour Steve Kerr

On peut placer le débat. Stephen Curry est-il plus fort aujourd'hui qu'en 2016 où il a été élu MVP à l'unanimité, le premier de l'histoire ? La question se pose tant le Chef continue d'enchaîner les perfs incroyables. Il est aujourd'hui le 2e meilleur marqueur NBA avec 30,1 points. Le tout avec des pourcentages qui laissent rêveur. Quasiment 50% et 43,6 à trois points.

C'est réellement cette statistique qu'il faut mettre en avant étant donné le caractère compliqué de la plupart de ses tirs. Mis à part au niveau de passes, tous ses chiffres sont semblables à ceux de son deuxième sacre au titre de MVP. Et pour son coach Steve Kerr, le meneur de 32 ans joue tout simplement le meilleur basket de sa carrière.

"C'est la meilleure forme que j'ai vu de lui", dit-il. "La raison pour laquelle je pense ça et qu'il y a la différence de roster par rapport aux autres années. Entre il y a trois ans, où on avait Kevin Durant et Klay Thompson, et maintenant avec les prises à deux, je pense que c'est plus impressionnant aujourd'hui. Ce que je vois, c'est un gars qui est tout aussi létal avec ou sans le ballon, à un point que personne n'a jamais atteint dans l'histoire. Il n'y a personne comme lui".

Si les Warriors sont 8e à l'Ouest, ils le doivent en grande partie à leur maestro. On peut penser que si la mayonnaise prend en deuxième partie de saison, il n'est pas impossible de voir les Dubs dans le top 4 ou 5. En revanche, ce sera sans doute un peu juste pour voir Stephen Curry rafler son 3e MVP.

