Stephen Curry a réussi à s'imposer comme le visage des Golden State Warriors ces dernières années. Un visage plutôt souriant. Avec les nombreux succès par les Dubs, le meneur de jeu a rarement eu l'occasion de s'énerver. Et surtout, ce n'est pas vraiment le caractère de la star.

Mais on ne devient pas un champion sans être un immense compétiteur. Et le meneur des Warriors a du mal à accepter de perdre sans combattre. La nuit dernière, Golden State a subi la loi des Los Angeles Clippers (104-130). Dès le deuxième quart-temps, il n'y avait plus match entre les deux formations.

Furieux comme jamais sur un parquet, Curry a poussé un coup de gueule XXL à ses partenaires à l'occasion d'un temps-mort. Un comportement expliqué ensuite par le leader californien.

"Je tente juste d'apporter un état d'esprit compétitif et mon leadership de différentes manières. Nous avions une opportunité de marquer le coup pour débuter la seconde partie de la saison. Et bien évidemment, nous ne l'avons pas fait. Il va falloir réagir dès le prochain match. On se retrouve dans une situation différente (par rapport à avant, ndlr). C'est difficile. Et personne n'aime ce sentiment de se faire botter le cul. Au cours de la saison, nous avons réalisé un bon boulot pour nous ajuster, mais nous n'avons pas encore trouvé de la constance. C'est frustrant. Nous continuons de bosser pour ça. Il faut trouver cette confiance, connaître le plan et savoir qu'il va être suffisant pour gagner. Sur certains soirs, nous avons cette confiance. Sur d'autres, pas du tout. Et quand c'est comme ça, c'est très mauvais", a ainsi lâché Stephen Curry pour le San Francisco Chronicle.

Habitué à gagner, Stephen Curry affiche logiquement de la frustration à la tête de ce jeune groupe. Mais il ne lâche rien. Son investissement reste irréprochable, à l'image de ce coup de gueule qui va donc rester dans les esprits. En plus de pouvoir compter sur un grand talent, Golden State tient un vrai leader.

Steph trying to hype up his teammates 😳 pic.twitter.com/p0SsW8RXdi — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2021

