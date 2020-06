Steve Kerr donne le point commun entre Stephen Curry et Michael Jordan

Coéquipier de Michael Jordan et coach de Stephen Curry, Steve Kerr est bien placé pour trouver des similitudes entre les deux.

Aux premiers abords, Stephen Curry et Michael Jordan ont peu de choses en commun, si ce n’est qu’ils ont tous les deux gagné des titres et été nommés MVP. Mais dans leur profil de jeu, ils sont différents. Sauf que Steve Kerr leur trouve quand même une similitude.

« Les gens me demandent ce que ça faisait de jouer avec Michael. Chaque soir était un show. C’était ça, le plus gros truc avec Michael. Vous étiez en admiration chaque soir. Il n’y a pas juste un seul moment. C’est un peu la même chose avec Steph. Tellement de grands matches, de gros tirs… il n’y en a pas juste un seul qui ressort. »

Sans avoir les mêmes capacités ou les mêmes points forts, Stephen Curry et Michael Jordan sont tous les deux capables de faire bondir une salle, ou de la refroidir. Ils provoquent des émotions auprès des spectateurs et des amateurs de basket. Et c’est aussi ce qui fait d’eux des très grands joueurs.

Via Clutch Point