Stephen Curry dépasse Reggie Miller et entre un peu plus dans la légende

Ça devait arriver. Longtemps le recordman absolu du nombre de paniers à trois-points marqués, Reggie Miller, qui avait déjà été dépassé par Ray Allen, a vu Stephen Curry passer devant lui hier soir. Le meneur des Golden State Warriors a mis son 2561e tir primé au cours du match (perdu) contre le Utah Jazz (108-127) hier soir.

« C’est spécial », confiait le double MVP. « J’ai essayé d’en profiter en cours de match parce que c’est un joueur que j’ai beaucoup observé, duquel je me suis beaucoup inspiré. J’ai toujours essayé d’être un mix de lui et Steve Nash. »

Reggie Miller tenait lui aussi à féliciter Stephen Curry en personne. Il s’est invité lors de l’interview d’après match de la superstar. Avec son fils dans les bras, revêtu d’un maillot de Steph sur le dos.

« Tu es une source d’inspiration pour tellement de gars, y compris le mien. La famille Miller est très fière de toi, surtout ce petit bonhomme. C’est ton premier fan. Merci pour tout ce que tu as fait mon ami. »

Stephen Curry avait l’air particulièrement touché par les mots de son glorieux aîné. Le voilà donc désormais à la deuxième place du classement, avec 411 trois-points de retard sur Ray Allen. Sauf qu’il n’a eu besoin que de 715 matches pour s’y hisser contre 1388 pour Miller et 1074 pour « Jésus ». Le signe de l’évolution du jeu, justement en grande partie provoquée par Curry. Il est le visage du basket moderne, avec de plus en plus de trois-points tentés.

Il devrait dépasser Ray Allen la saison prochaine. Pour ensuite accentuer son avance… et sans doute conserver le trône pendant de nombreuses années. Même si, comme il le rappelait hier soir : « tous les records sont faits pour être battus. »

Comment Stephen Curry arrive à épuiser les autres… sans se fatiguer