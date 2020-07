Steven Adams tacle certaines divas NBA qui se plaignent de la bulle

A force de vivre dans le luxe, certains peuvent oublier les conditions « normales » de vie. Enfin on imagine. Steven Adams n’a pas oublié. Et pour lui, les plaintes de certains concernant les conditions dans la bulle d’Orlando sont légèrement abusées.

On se souvient que les repas avaient fait polémique chez certains joueurs NBA. LeBron James et Damian Lillard avaient évoqué le terme de « prison ». Probablement plus pour évoquer l’éloignement de leurs proches, mais tout de même.

Steve Adams leur a indirectement adressé un petit tacle, pour bien souligner que les repas ou la vie dans la bulle étaient loin d’être honteux :

Steven Adams on living in the bubble: "Let's be clear: This is not Syria. It's not that hard ... We're living at a bloody resort. Everyone is going to complain, everyone has their own preferences, nothing too serious. Just a bit of dry food here and there."

— Royce Young (@royceyoung) July 20, 2020