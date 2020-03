Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo ont été décalés d’un an, Gregg Popovich s’est engagé à coacher le Team USA jusqu’en 2021.

Gregg Popovich était pressenti pour tirer sa révérence en 2020, après les Jeux Olympiques de Tokyo. Plus qu’une spéculation qu’une vraie information puisque le coach n’avait annoncé aucune décision à ce sujet. Mais avec l’épidémie de coronavirus, la saison suspendue et la compétition décalée à 2021, les cartes ont été redistribuées. En revanche, l’engagement de Pop reste le même. Selon ESPN, il sera bel et bien le coach de Team USA au Japon l’année prochaine. Jerry Colangelo l’a lui-même confirmé en assurant que lui aussi restait en place. L’avenir du Président de la sélection américaine était aussi incertain.

Le Team USA a déjà composé une liste de 44 joueurs parmi lesquels on retrouve LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant. Ce dernier se remet encore d’une grave blessure au tendon d’Achille. Mais il devrait donc être parfaitement opérationnel en 2021. Une aubaine pour les Américains, en quête de rachat après leur Coupe du Monde complètement ratée en Chine en 2019.