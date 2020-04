Un spécialiste du documentaire incendie ‘The Last Dance’

La plupart des images de ‘The Last Dance’ remontent à plus de vingt ans. Une équipe de tournage a eu un accès unique au sein du vestiaire des Chicago Bulls lors de la dernière saison de Michael Jordan dans l’Illinois. Ça devait donner un reportage unique. Mais MJ a bloqué leur diffusion pendant des années. Et c’est seulement après le titre de LeBron James avec les Cleveland Cavaliers, en 2016, alors que de plus en plus de jeunes considéraient le King comme leur G.O.A.T. que Jordan a finalement accepté que le documentaire soit réalisé.

Mais pas à n’importe quelle condition. La société de production de l’ancien joueur NBA a participé à la création du documentaire. Avec évidemment un droit de regard. Et ça, pour Ken Burns, célèbre réalisateur américain, ça n’a aucun sens.

« Si vous avez une influence sur le simple fait que le documentaire sera réalisé ou non, ça signifie que les aspects que vous ne voulez pas montrer ne seront pas montrés. Et ce n’est pas du bon journalisme… »

ESPN avait vendu un documentaire très centré sur les coulisses de la saison 97-98. Pour l’instant, ce n’est pas tout à fait le cas. Il y a de très nombreux flashbacks qui retracent la gloire de Michael Jordan par exemple. Ceci étant dit, les épisodes sont vraiment très intéressants et prenants. On peut toutefois comprendre les critiques, qui nous semblent justifiées.

Via NBC Talk