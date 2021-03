Victor Oladipo refuse une extension des Rockets, transfert à venir ?

Les Houston Rockets ont tenté de convaincre Victor Oladipo de rester dans le Texas mais l'ancien All-Star cherche un contrat plus long et plus juteux.

Les Houston Rockets ont concédé une onzième défaite de suite cette nuit. Alors que leur équipe coule au classement, les dirigeants texans essayent déjà de préparer les prochaines saisons. Ils ont notamment voulu convaincre Victor Oladipo de rester sur place en lui proposant 45 millions sur deux ans. Ils ne pouvaient pas offrir plus à ce stade de l’année. Mais l’arrière de 28 ans a refusé cette extension.

Son contrat expire à l’issue de l’exercice en cours et il sera alors disponible sur le marché. Selon ESPN, sa première intention reste de dénicher un deal plus long (et plus juteux) que ce soit à Houston ou ailleurs.

Oladipo s’est retrouvé soudainement aux Rockets après avoir débuté la saison avec les Pacers. La franchise d’Indianapolis a profité du transfert de James Harden vers les Brooklyn Nets pour s’immiscer dans le deal en sacrifiant son ancien All-Star pour récupérer Caris LeVert.

Victor Oladipo, départ attendu des Houston Rockets ?

Depuis qu’il est à Houston, le deuxième choix de la draft 2013 compile presque 19 points, 5 rebonds et 5 passes mais à 39% aux tirs et 29% à trois-points. Le front office des Rockets va désormais devoir envisager de la stratégie à adopter : les dirigeants peuvent essayer de refourguer le joueur avant la deadline fin mars. Le Miami Heat ou les New York Knicks seraient notamment intéressés par son profil.

S’ils le gardent, ils prendront le risque de le voir partir sans contrepartie lors de la prochaine intersaison. Les Rockets auront néanmoins une longueur d’avance puisqu’ils pourront lui proposer 113 millions sur quatre ans avant le coup d’envoi de la Free Agency. Puis 151 millions une fois le marché ouvert. Vu la situation de l’organisation, en reconstruction, il serait peut-être préférable d’essayer de s’en séparer dès le printemps plutôt que de le surpayer pour le conserver l’été.