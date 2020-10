Ce matin, on vous parlait de la prestation assez ahurissante de Victor Wembanyama, le jeune prospect français de 16 ans, avec le Centre Fédéral. Ses 22 points, 10 rebonds, 7 contres et 32 d'évaluation, combinés à une improbable et rarissime victoire de l'équipe de l'INSEP ont fait le buzz. Il manquait jusqu'ici les images du Nanterrien - il a l'autorisation de jouer avec les deux équipes - et de sa démonstration face au Havre. La FFBB les a diffusées et elles permettent d'avoir un joli aperçu des qualités de Victor Wembanyama, souvent considéré comme un possible futur n°1 de Draft.

🏀 22 points, 10 rebonds, 7 contres et 32 d'évaluation 🏀

Pas mal la première sortie de @vicw_32 avec le #PôleFrance en #NM1 pic.twitter.com/mpsvdtIuv5 — FFBB (@ffbasketball) October 21, 2020

Le Français Victor Wembanyama, « le meilleur prospect du monde », épate en défiant Rudy Gobert

On sait, ce n'est "que" de la NM1, c'est à dire une rencontre du troisième échelon français. Mais la plupart des adversaires du "plus gros prospect du monde" étaient des joueurs professionnels. S'il est vrai qu'un Luka Doncic jouait déjà l'Euroleague à cet âge avec le Real Madrid, il ne faut pas prendre la trajectoire à la précocité folle du Slovène comme référence. Ce qu'est déjà capable de faire Wembanyama à cet âge et à ce poste compte-tenu de son gabarit vertigineux est extrêmement impressionnant.

Quelques experts des jeunes talents et de la Draft, comme Mike Schmitz d'ESPN, voient logiquement des similitudes entre le jeu de Victor Wembanyama et celui de Kristaps Porzingis, l'intérieur des Dallas Mavericks. Schmitz, néanmoins, voit encore plus de potentil chez le Français que chez le Letton drafté en 4e position par les New York Knicks en 2015.

Laissons lui le temps de grandir, mais réjouissons nous d'avoir un tel phénomène à observer dans le championnat français pour, espérons-le, quelques années encore. Le garçon a l'air d'avoir un entourage solide et la tête sur les épaules.