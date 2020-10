Cette perf énorme de Victor Wembanyama, 16 ans, va affoler la NBA

Encenser des très jeunes joueurs est toujours un peu périlleux et ce n'est pas forcément leur rendre service. La précocité et le talent de Victor Wembanyama poussent à le considérer comme une exception. Mardi, le jeune intérieur français de 16 ans, déjà suivi de très, très près par les recruteurs NBA et même annoncé comme un futur n°1 de Draft, a réussi une performance qui ne va pas calmer la hype autour de lui.

Le Français Victor Wembanyama, « le meilleur prospect du monde », épate en défiant Rudy Gobert

Pour son premier match en NM1 (le troisième échelon national) avec le Centre Fédéral, avec lequel il peut jouer en parallèle de son contrat avec Nanterre, Victor Wembanyama a été tout bonnement époustouflant. Non seulement il a individuellement été l'homme du match contre Le Havre et ses adultes professionnels ou semi-professionnels avec 22 points, 10 rebonds, 7 contres et 32 d'évaluation. Mais il a en plus permis à l'INSEP de fêter une rare victoire (72-63) dans cette compétition.

‼️ VICTOR MVP ‼️ Pour son premier match en NM1 avec le Centre Fédéral, @vicw_32 a été grandiose : 22pts 10rbds 7ctrs et 32 d’eval 😱 Et surtout : VICTOIRE de @INSEP_PARIS 72-63 sur le parquet du Havre 🔥🏀#WeAreJSF pic.twitter.com/CcpOSgem3B — Nanterre 92 (@Nanterre92) October 20, 2020

Si les images de son 2 contre 2 avec Maxime Raynaud (17 ans) contre Rudy Gobert et Vincent Poirier l'autre jour étaient amusante et ont fait le buzz, cette performance est beaucoup plus significative et prometteuse pour l'avenir de Victor Wembanyama. Le jeune intérieur de 2,18 m continue sa progression déjà fulgurante, avec un profil moderne de joueur à l'aise balle en main et capable d'avoir un impact sur tous les compartiments du jeu.

Le chemin vers la NBA est encore long, mais la France peut se targuer d'avoir en son sein le prospect le plus intrigant et au potentiel le plus fort de la planète. Ce n'est pas rien.

Crédit photo : F Blaise