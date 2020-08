Arrivé au sein de l'état-major des Sacramento Kings en 2015, Vlade Divac n'a pas résisté à une nouvelle saison décevante. Pour la 14ème année de suite, la franchise californienne a raté les Playoffs. Encore en course au début de la bulle à Disney, cette équipe a déçu avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. A la suite de cet échec, le propriétaire des Kings Vivek Ranadive voulait du changement au niveau de la direction. Ainsi, Joe Dumars, simple conseiller, devait prendre du gallon dans l'organigramme. Selon les informations de The Athletic, Ranadive a donc contacté Divac pour lui indiquer qu'il allait partager ses responsabilités avec Dumars. Un refus net et catégorique du Serbe ! Et cette situation a donc abouti sur sa démission !

L’échange fou entre Joerger et Divac au sujet de Doncic

Mais est-ce vraiment une mauvaise nouvelle pour les Kings ? Une page va pouvoir se tourner. Depuis sa prise de pouvoir à Sacramento, Divac n'a pas brillé par la pertinence de ses choix. Il traîne comme un boulet sa décision de sélectionner Marvin Bagley III lors de la Draft NBA 2018. A ce moment-là, il a fait l'impasse sur un certain Luka Doncic... En tout cas, pour assurer l'intérim, c'est donc Joe Dumars qui a été choisi en étant nommé vice-président. Un GM risque d'être nommé avant la saison prochaine. En attendant, Dumars va bien prendre le pouvoir de Vlade Divac.