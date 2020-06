Lorsque les Chicago Bulls ont bouclé la saison 1995-1996 avec un bilan de 72 victoires pour 10 défaites, tout le monde s'est demandé si une équipe pourrait un jour faire mieux. C'est arrivé exactement 20 ans plus tard, lorsque les Golden State Warriors de Steve Kerr ont réussi l'exploit de remporter 73 matches, avant de s'incliner dans des conditions inédites lors des Finales contre les Cleveland Cavaliers.

Les records sont faits pour être battus, mais celui-ci le sera-t-il à nouveau un jour ?

L'énergie perdue par les Warriors à l'époque pour y parvenir a servi de leçon et le load management en vigueur en NBA pour éviter que les stars n'arrivent sur les rotules en post-saison rend l'hypothèse compliquée à imaginer avant de longues années. Steve Kerr, qui faisait partie de l'équipe des Bulls de 96, et coachait les Warriors 2016, a justement expliqué ce qu'il pensait de la perspective de voir une équipe gagner au moins 74 matches.

"Cette saison était incroyable et c'était un accomplissement insensé. Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit possible de battre ce record. Après, je ne pensais pas non plus que notre saison avec 72 victoires avec Chicago serait battue un jour", a expliqué Kerr sur les ondes de 95.7 The Game.

Steve Kerr a admis que le souvenir de ce qui s'était passé dans la foulée de l'exploit des Warriors lui est resté en travers de la gorge et qu'il a du mal à célébrer cet accomplissement.

"Je sais que les gars étaient fiers d'avoir battu le record. Mais on n'a pas validé ça avec un titre derrière. On a juste une petite bannière au centre d'entraînement pour nous le rappeler. C'est comme ça que l'on doit s'en rappeler, je pense.

C'était une superbe saison, mais on n'a pas fini le boulot, donc ça perd un peu de sa valeur".

Depuis que les Warriors se sont emparés du record, personne ne s'en est approché un tant soit peu. En 2017, Golden State avait à nouveau fini en tête du général, mais avec 67 victoires. En 2018, ce sont les Houston Rockets qui étaient tête de série n°1 avec 65 succès. L'année suivante, Milwaukee a bouclé la saison régulière avec le meilleur record et 60 victoires.

La volonté de changer le format de la saison et la prise de conscience des équipes pour préserver le physique de leurs stars va peut-être donner raison à Steve Kerr. Réussir à battre ce record pourrait bien tenir du miracle.