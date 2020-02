Wayne Ellington est un vétéran spécialiste du tir à trois-points. Le genre de joueur expérimenté qui peut rendre de nombreux services à une franchise ambitieuse. Sauf qu'il porte actuellement les couleurs des New York Knicks, l'une des plus mauvaises équipes de la NBA. Peut-être plus pour longtemps. Selon Marc Berman du New York Post, le joueur explore avec son agent et ses dirigeants la possibilité d'un buyout. Les Knicks ne devraient pas l'empêcher de partir.

Wayne Ellington devrait donc prochainement se retrouver sur le marché. Il a un contrat de 8 millions de dollars pour la saison prochaine mais garanti à hauteur d'un million. Il va donc y renoncer si jamais il teste le marché.