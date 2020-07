You Can’t Stop Us : la nouvelle pub Nike est une pure merveille

Nike a toujours été en première ligne pour parler d'égalité sociale et défendre les grands principes humanitaires qui nous touchent au quotidien, comme c'est actuellement le cas avec le mouvement Black Lives Matter.

La nouvelle campagne "You Can't Stop Us" mélange les sports, les sexes, les lieux, croyances et orientations de manière très émouvante, comme seuls les créatifs US savent le faire.

Alors que les grandes compétitions sportives nationales, internationales et olympiques sont reportées, annulées ou simplément adaptées, la marque au swoosh nous rappelle que le rêve reste permis, et que rien ne pourra l'arrêter.

Assez parlé, nous vous laissons profiter de ce magnifique clip qui colle la chair de poule.

Nike : You Can't Stop Us