Encore une mauvaise nouvelle pour les Portland Trail Blazers... Déjà absent sur les deux premiers matches de la série face aux Los Angeles Lakers (1-1), Zach Collins ne renforcera pas la franchise de l'Oregon. Alors que l'intérieur devait être réévalué après le Game 4, il sera finalement absent pour l'intégralité de cette fin de saison. Déjà absent quasiment sur l'intégralité de cet exercice à cause de son épaule (11 matches disputés), Collins souffre cette fois-ci d'une fracture de fatigue au niveau de sa cheville. Prochainement opéré, le jeune homme va quitter la bulle à Disney selon un communiqué officiel. Il s'agit bien évidemment d'un gros coup dur pour Portland.

Zach Collins to miss remainder of 2020 Playoffs.

