Zion Williamson encore plus monstrueux à son retour ?

Zion Williamson n'a pas eu les débuts qu'il aurait souhaité en NBA. Le premier choix de la draft 2019 a été phénoménal lors de ses premières sorties sur les parquets. Le problème, c'est qu'il a été contraint d'attendre fin janvier pour reprendre la compétition en raison d'une blessure au genou. Des mois d'attente. Et à peine prenait-il le rythme, qu'il a de nouveau été contraint de s'arrêter en raison de la suspension de la saison. Mais plutôt que de se plaindre, le rookie a mis cette quarantaine à profit.

"Honnêtement, je suis prêt maintenant. J'ai continué à me remettre en forme. Vous ne savez jamais quand ça va reprendre. Je ne veux pas revenir et dire à mes coéquipiers 'désolé, je ne suis pas prêt'. Le confinement m'a donné du temps en plus pour bosser sur mon genou et sur mon corps", confiait la star des New Orleans Pelicans dans une interview accordée à Ernie Johnson.

Zion Williamson tournait à 23 points et 7 rebonds de moyenne lors de sa première saison en NBA. Sans être à 100%. La deuxième s'annonce monstrueuse.