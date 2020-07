Zion Williamson veut absolument jouer ce soir. Mais les New Orleans Pelicans décideront au dernier moment s’ils le considèrent aptes.

Après plusieurs mois de suspension de compétition, les Pels jouent ce soir le tout premier match de la reprise de la NBA. Si certains, cyniques ou pas, considèrent que la grande ligue a tout fait pour s’assurer que la pépite soit de la partie dans cette fin de saison à Orlando, Zion Williamson ne sait pas encore s’il jouera. Game-time decision. En gros, le choix sera fait en dernière minute par le staff médical.

C’est son coach Alvin Gentry qui a annoncé la (non-)décision :

« De toute évidence, en tant que coach, vous voulez qu’il soit sur le terrain autant que possible. Nous avons beaucoup de gars plus à même que moi de prendre cette décision d’un point de vue médical et concernant les minutes qu’il doit jouer. Ce sera quelque chose que nous discuterons et trancherons collectivement. »

Pour rappel, Zion Williamson est revenu dans la bulle vendredi dernier, après l’avoir quittée le 16 juillet pour des raisons familiales. Une absence de 12 jours. Il n’a pas souhaité rentré dans les détails de ces raisons, expliquant simplement qu’il en avait longuement discuté avec ses parents et sa famille avant de choisir de sortir de la bulle.

A son retour, il a dû observer quatre jours de quarantaine. Jusque mardi, donc. Depuis le 16 juillet, il n’a donc fait que quelques exercices poids de corps dans sa chambre de vendredi (le 24) à mardi.

« J’ai pu faire quelques exercices, histoire de faire fonctionner mes muscles. Mais quand j’étais dehors, c’était dur de faire quoi que ce soit. Je devais gérer une urgence familiale, donc c’est d’abord Dieu et la famille. Donc le basket n’était pas vraiment dans les priorités, je devais gérer quelque chose de sérieux. »

Logique et compréhensible, mais léger en terme de préparation. Suffisamment pour que les New Orleans Pelicans se demandent s’il est pertinent qu’il joue dès ce soir, après deux entraînements. Surtout que Gentry a expliqué que le rookie n’a pas pris part au 5-5 mardi et que l’entraînement d’hier était léger. Bref, jouer directement après 15 jours sans opposition n’est probablement pas la meilleure idée pour un jeune qui a déjà été longuement blessé.

« La NBA n’est pas quelque chose dans lequel on peut se lancer directement, surtout après avoir vécu ça. Donc je pense que ma team et moi allons voir ce qui est le mieux. »

Ce serait un sacré coup dur pour la NBA de ne pas avoir l’une de ses plus grosses pépites pour l’opener de la reprise. Mais c’est peut-être bien la meilleure des décisions pour Zion Williamson et les New Orleans Pelicans.