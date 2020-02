Ouf, plus de peur que de mal pour les Pelicans. La franchise craignait un nouveau pépin physique pour Zion Williamson, touché à la cheville lors d’un duel contre les Bulls. Le premier choix de la draft 2019 avait terminé le match – et même marqué 21 points – mais il avait ensuite manqué la rencontre suivante. New Orleans s’était tout de même imposé contre Indiana. Par précaution, les médecins avaient préféré laisser Zion au repos.

« Ils m’ont dit que le plus important c’était le long terme. Je suis ce qu’ils me disent », précise le rookie.

Les Pelicans vont donc retrouver Zion Williams pour le prochain match contre les Blazers. Un choc important dans la course aux playoffs.