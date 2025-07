Alicia Tournebize claque un dunk à deux mains à l’Euro U18

Eliminée en demi-finale par l’Espagne lors d'un match crève-coeur, l’équipe de France U18F a rebondi en allant chercher la médaille de bronze de l’EuroBasket 2025. Elle a balayé la Belgique dans le sillage d’une Alicia Tournebize intenable.

Un peu dans le dur face à l'Espagne (7 pts, 8 rbds et 5 fautes), la jeune joueuse de Bourges a cumulé 19 pts à 8/12, 12 rbds, 3 pds et 2 ctres pour offrir le podium aux Bleues. Mais celle qui a été élue dans le meilleur cinq de la compétition (11,8 pts et 8,4 rbds sur la compétition) a également marqué les esprits avec un superbe dunk.

On était dans le 4e quart-temps, la France menait 61-31. La défense française a forcé une nouvelle balle perdue belge et Alicia Tournebize s'est retrouvée avec un ballon offert. En contre-attaque, la joueuse est allée conclure avec un un pied-deux mains impressionnant.