Ça a vieilli : “Nous souhaitons que Russell Westbrook reste au Thunder jusqu’à la fin de sa carrière.” Sam Presti, 2017.

Nous sommes à la fin du mois d’avril 2017 et Sam Presti est en opération séduction pour prolonger son Franchise Player Russell Westbrook qui de son côté déclare sa flamme à la ville :

“Je ne souhaite être nulle part ailleurs qu’à Oklahoma City. L’option n°1 est d’être fidèle. La loyauté, c’est très important pour moi.”

Russell Westbrook attendra finalement le 29 septembre pour parapher son nouveau contrat, jour de l’anniversaire de Kevin Durant... Il s’agit à l’époque du plus gros engagement de l’histoire de la NBA qui fait suite au titre de MVP remporté par le joueur quelques semaines plus tôt.

Durant l’été, afin de convaincre sa star de rester et faire du Thunder un candidat sérieux au Trophée Larry O'Brien, Sam Presti fait également venir Paul George ainsi que Carmelo Anthony. Ce big three sera sorti dès le 1er tour des Playoffs par le Jazz du Rookie Donovan Mitchell.

Un shot de Damian Lillard passé par là et Russell Westbrook est envoyé en 2019 aux Rockets contre Chris Paul et plusieurs tours de Draft. Le Point God sera déterminant dans l’évolution de Shai Gilgeous-Alexander tandis que Mr. Triple Double passera par trois autres équipes, les Wizards, les Lakers et les Clippers, avant d’atterrir à Denver pour peut-être une dernière chance de gagner un titre.

Son match d’hier nous prouve qu’il a encore de belles choses à nous montrer.

Sam Presti a quant à lui réussi à reconstruire une équipe prétendante au titre qui vient justement de gagner son premier match de Playoffs de plus de cinquante points.

Tout est bien qui finit bien ?