Cunningham vs Doncic : Talent, impact et hiérarchie

Jeff Teague est maintenant un podcaster.

Au-delà de nous régaler avec bon nombre d'anecdotes croustillantes vécues de l'intérieur, il donne aussi de temps en temps son avis, assez tranché. Et il y a quelques jours, il a dit quelque chose qui m'a interpellé, non pas parce qu'il disait n'importe quoi, mais parce que je me suis rendu compte que l'idée ne m'était jamais venue en tête. Et pourtant, après réflexion, je suis d'accord avec lui : Cade Cunningham est meilleur que Luka Dončić.

Lu comme ça, la phrase peut paraître provocatrice pour ceux qui n'ont pas encore réellement pris conscience du changement de dimension du meneur des Pistons, 1ers à l'Est. Même pour ceux qui en ont conscience d'ailleurs. Mais pourtant, aujourd'hui, eux rênes de mon équipe, je préférerais l'Américain au Slovène.

Les deux joueurs ont déjà été comparés pour leurs archétypes physiques, ils sont tous les deux grands (listés à + de 2 mètres au poste de meneur), costauds (+ de 100 kg tous les deux) et sont les manieurs de ballon principaux de leurs équipes.

Voici leurs stats :

Dončić :

33 pts par match à 45 % au tir, 32 % à 3 points et 79 % aux lancers

8,2 rebonds et 8,7 passes décisives pour 4,5 pertes de balles par match et un différentiel de +1,5

Cunningham :

26 pts par match à 46 % au tir, 33 % à 3 pts et 83 % aux lancers francs

6,5 rebonds par match et 9,8 passes décisives par match pour 4,0 pertes de balles et un différentiel de +7,6

L'idée en montrant ces stats n'est pas vraiment d'étayer mon propos, puisque beaucoup diront que 33 points par match ne se comparent pas à 26 points par match. C'est clair, Dončić score beaucoup, c'est un joueur immensément talentueux.

L'idée était plutôt de me pencher sur l'idée que j'avais des deux joueurs avant de me pencher sur leurs stats en entendant Jeff Teague.

Première chose qui me venait à l'esprit : Dončić est un meilleur scoreur. Il score en effet 7 points de plus chaque soir, mais il le fait en ayant le plus haut pourcentage d'usage de la NBA cette saison. Pour traduire, il est le joueur ayant le plus la balle en main de toute la ligue chaque soir. Cunningham, bien que manieur de ballon principal de la meilleure équipe à l'Est, est en dehors du top 10 de ce classement.

Ensuite, dans mon esprit, Dončić était un bien meilleur passeur que Cunningham. Seulement, celui-ci distribue un caviar de plus que le Slovène chaque soir, le tout en perdant légèrement moins le ballon.

Pour moi, Dončić était un meilleur tireur que Cunningham, mais cette année, l'Américain a des % supérieurs à 2, à 3 points et aux lancers francs, en étant d'ailleurs un des meilleurs scoreurs de la ligue à mi-distance. Alors certes, Dončić prend plus de tirs, et des tirs plus durs, mais l'efficacité n'y est pas, surtout pour un joueur tentant 10 tirs à 3 points chaque soir.

Dončić est un légèrement meilleur rebondeur, ce qui ne compense pas l'écart abyssal en termes défensifs entre les deux joueurs.

Cette saison, Dončić est un des pires défenseurs extérieurs de la ligue, malgré le fait qu'il soit envoyé chaque soir sur le moins bon attaquant adverse. Il est constamment ciblé par les attaques adverses.

Il est également mauvais sans ballon, un autre domaine où la comparaison avec Cunningham est compliquée, le meneur de Detroit étant doué à la coupe, trouvant souvent des espaces dans le dos de ses défenseurs quand il n'a pas la gonfle, alors qu'il est en train de devenir au fil des années un catch-and-shooter plus que correct.

L'idée là n'est pas d'enfoncer inutilement Dončić, plutôt presque d'élever encore un peu plus Cunningham dans les débats.

Dončić est évidemment un talent unique, mais sa façon de jouer, sa suffisance et parfois sa fainéantise réduisent son impact positif bien en deçà de ce que son talent suggère. Ses points faibles sont trop faibles et trop coûteux dans la NBA moderne, et ses points forts, aussi exceptionnels soient-ils, ne suffisent pas aujourd'hui à me convaincre qu'il est toujours meilleur qu'un joueur comme Cunningham, qui est de 3 ans son cadet, avec 3 saisons NBA de moins que Luka dans l'escarcelle.

Dončić est souvent évoqué top 3, top 5 assurément aux côtés du trio Giannis–Jokić–Shai. Qu'en est-il alors de la place de Cunningham, de Dončić, et que pensez-vous de cette comparaison et de mon avis sur le sujet.