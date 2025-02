C'était peut-être bien le meilleur moment de ce All-Star Game NBA bien triste. Un fan a gagné 100.000 dollars en inscrivant un panier à trois-points. Et en battant Damian Lillard.

Enfin, en battant... c'est un bien grand mot. Visiblement le fan devait mettre un panier à trois-points avant que Damian Lillard en ait mis 3, et ce dans un temps limité. Et la star des Bucks a plutôt été généreuse et a semblé "attendre" son concurrent. Il a notamment raté sa dernière tentative. Ce qui a laissén une dernière chance, un dernier tir que le fan a pris au buzzer.

Enfin, au buzzer... c'est un bien grand mot, là aussi. En général, quand on utilise cette expression au basket, c'est pour un tir pris juste avant la sonnerie. Là, c'était plutôt pendant. Mais le fait est que le jeune homme a mis ce fameux tir et a empoché 100.000 dollars. Shaq, les mascottes et les joueurs sont partis en vrille. Et le gamin a été plongé dans une "baignoire" de dollars parce que... pourquoi pas ?

THIS FAN WON $100K AT THE BUZZER AND EVERYONE LOST IT 🤣🔥 pic.twitter.com/Cc4UT4b8dW — Bleacher Report (@BleacherReport) February 17, 2025

Le fan a ensuite été interviewé, dans sa "baignoire", par Malika Andrews.

100.000 dollars, des stars et des mascottes qui te célèbrent, puis un moment dans une baignoire remplie de dollars aux côtés de Malika Andrews ? Cette soirée de All-Star Game n'a pas été catastrophique pour tout le monde...