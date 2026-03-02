De la force pour la famille Hoard-Foucade 🙌

Je me permets juste un petit message pour envoyer plein de force à la famille Hoard-Foucade, dans l'espoir qu'Elijah, le frère de Jaylen Hoard (qui a joué ce weekend avec les Bleus contre la Hongrie), d'Anaia (dont vous aviez peut-être vu le travail dans le Mook "More Than Ballers") et Leah, mais aussi le fils de l'ancienne internationale Katia Foucade, que j'ai la chance de bien connaître, soit rapidement retrouvé.

Elijah a disparu il y a quelques jours à Chicago, après avoir été déposé à l'aéroport par son père, auquel il rendait visite. Il n'a pas embarqué dans le vol qui devait le ramener en France depuis O'Hare et il est recherché activement à l'heure qu'il est.

On sait que la communauté BasketSession/Reverse s'étend aux quatre coins du globe. Si vous avez la moindre information à son sujet ou la moindre piste pour aider à le retrouver, n'hésitez pas à vous signaler. En attendant, on envoie toutes les bonnes ondes possibles à sa famille, dans l'attente de nouvelles rassurantes.