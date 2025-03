De’Aaron Fox opéré pour activer le tanking ? 👀

Depuis la fin de la saison de Victor Wembanyama, je milite pour une opération "tanking" du côté des San Antonio Spurs. Sans le Français, et malgré le renfort de De'Aaron Fox, il était évident que cette équipe n'avait plus les armes pour lutter pour le Play-in.

Et plutôt que d'être "moyen", autant perdre pour glisser au classement et avoir un meilleur pick lors de la Draft NBA 2025, qui s'annonce prometteuse. Au cours des dernières semaines, les Texans ont beaucoup perdu. Mais ont tout de même gratté quelques victoires, notamment grâce à Fox.

S'il était venu le temps de mettre le meneur au frigo ? Touché au niveau du doigt, l'ancien joueur des Sacramento Kings pourrait bientôt subir une opération. D'après les informations du San Antonio Express-News, Fox va rencontrer des médecins à Los Angeles vers le 17 mars.

Et à ce moment-là, une décision sera prise concernant une éventuelle opération. Très clairement, sur le plan sportif, les Spurs n'ont plus aucune ambition en 2024-2025. Si le joueur de 27 ans a bel et bien besoin de cette intervention, elle sera réalisée le plus rapidement possible.

Actuellement, San Antonio a le 22ème bilan de la NBA. Sans De'Aaron Fox, cette équipe peut glisser d'une place (derrière les Chicago Bulls). Mais il semble un peu tard pour "espérer" une chute plus importante... En étant la 8ème plus mauvaise formation de la NBA, San Antonio aura tout de même 6% de chances d'obtenir le #1 pick.