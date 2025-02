De’Aaron Fox, une première réussie avec les Spurs ✅

J'ai une vraie curiosité pour les San Antonio Spurs avec l'apport de De'Aaron Fox. A la base, j'étais sceptique sur l'intérêt d'un trade pour le meneur dans la crainte du sacrifice d'un jeune talent. Mais les Texans ont réalisé un coup intéressant en le récupérant à un bon prix. Et comme tout le monde, j'ai envie de voir son association avec Victor Wembanyama.

Sur le premier match de Fox avec les Spurs, je n'ai pas été déçu. Bien évidemment, il faudra du temps pour juger réellement ce duo. Mais les premiers pas ont affiché quelques promesses. Tout d'abord, il y a une victoire face aux Atlanta Hawks (126-125). Même si San Antonio a joué à se faire peur...

Dans l'ensemble, l'All-Star de 27 ans a été bon : 24 points (à 11/22 aux tirs) et 13 passes décisives. Une performance d'ailleurs historique : jamais un nouveau joueur des Spurs avait tourné à plus de 20 points et 10 passes décisives sur son premier match.

Puis surtout, je l'ai senti vraiment volontaire pour combiner avec Wembanyama. Sur la dernière action, il a d'ailleurs été juste : face à la prise à deux des Hawks (ou la mauvaise défense au choix), Fox a servi le Français, qui a obtenu la faute pour l'emporter sur la ligne.

"Je l'ai déjà dit aux gars, peu importe si je joue bien ou pas, j'attire l'attention des défenseurs. Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient à deux sur moi. Mauvaise communication ou véritable plan, peu importe, Victor a roulé et a essayé de finir fort", a résumé De'Aaron Fox face à la presse.

Et effectivement, même si le Tricolore n'a pas affolé les compteurs (24 points, 12 rebonds), je pense que la présence de De'Aaron Fox risque de lui libérer des espaces. J'ai vraiment hâte de voir la suite.