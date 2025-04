« Détester Stephen Curry, c’est comme détester les pipes » 😅

Bill Simmons, le boss de The Ringer et podcasteur le plus écouté en NBA, a beau être fan des Boston Celtics, il ADORE Stephen Curry. Dans l'épisode le plus récent de son podcast, en compagnie de Ryen Russillo, il expliqué ne pas comprendre pourquoi des gens n'aimaient pas le meneur des Golden State Warriors et quadruple champion NBA. La métaphore qu'il a utilisée est... intéressante, bien que quelque peu fleurie.

Russillo : "Ce n'est pas grave si certains détestent Stephen Curry. C'est juste dommage de passer à côté de ça".

Simmons : "C'est comme détester les pipes. Comment est-ce que tu peux détester Stephen Curry ? C'est ridicule".

Pas besoin de forcément aller dans le lexique grivois pour comprendre ce que veut dire Bill Simmons. On a bien saisi l'idée !

