Franz Wagner, le bel hommage de Dennis Schröder 😍

Malgré une large victoire face au Portugal (85-58) en 8es de finale de l'Eurobasket 2025 samedi, l'Allemagne de Franz Wagner a dû batailler pour l'emporter. Accrochés sur les trois premiers quart-temps, les Allemands ont ensuite déroulé pour s'envoler vers les quarts.

Sur ce tournoi, la Mannschaft peut compter sur un bon Wagner. Même maladroit (4/11), le talent du Orlando Magic a porté son pays sur plusieurs moments importants (16 points, 7 rebonds, 5 passes décisives). Je ne l'ai jamais caché, il est l'un de mes chouchous en NBA.

Et j'ai apprécié l'hommage rendu par Dennis Schröder à son jeune compatriote. "Il rend notre équipe spéciale. Il apporte quelque chose que personne d'autre n'a, je pense, en Europe. Je veux dire, ce qu'il fait en NBA est déjà unique, mais je pense que nous avons désormais une autre menace qui peut marquer 20 ou 30 points.

Dans l'histoire du basket allemand, nous n'avons pas eu beaucoup de joueurs capables de faire cela. Donc, au final, c'est un jeune joueur formidable qui essaie de s'améliorer chaque jour. Partager le terrain avec lui, après avoir écrit l'histoire en 2023, et tenter maintenant de remporter un autre trophée, est bien sûr formidable", a noté le meneur allemand face aux médias.

Pour aller au bout, l'Allemagne devra effectivement se reposer sur un bon Franz Wagner. Depuis le début du tournoi, il tourne à 20,7 points, 5,5 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne. Un MVP en puissance si les Allemands l'emportent ?