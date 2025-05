Dans la NBA moderne, les positions ne sont plus figées. La polyvalence représente d'ailleurs un atout indispensable pour pouvoir s'adapter. La défense de l'Oklahoma City Thunder, avec un Luguentz Dort capable de défendre sur tout le monde, l'a encore prouvé sur ces Playoffs.

De son côté, Draymond Green a pris le temps de revenir sur le cas particulier de Giannis Antetokounmpo. Au moment d'établir le classement des meilleurs joueurs au poste 4, l'intérieur des Golden State Warriors a refusé de considérer la superstar des Milwaukee Bucks.

Pas à cause de son niveau, mais pour son profil. A ses yeux, le Greek Freak n'incarne pas un ailier-fort en raison de l'évolution du basket moderne.

"Giannis, le meilleur ailier-fort de l'histoire ? Je ne suis pas d'accord. Et la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord est la suivante : Giannis joue à une époque où le basket n'a plus de position. Je ne crois pas qu'il soit un ailier-fort.

Il est l'un des plus grands joueurs de cette époque, mais il n'y a plus de position. Les gens ont commencé à le considérer comme un ailier-fort car il fallait mettre des 4 en 5 pour défendre sur lui. (...) Si on regarde les meilleurs à ce poste, Giannis Antetokounmpo ne joue pas comme Tim Duncan ou Kevin Garnett.

Les gens sont paresseux et ne comprennent pas ce qu'ils regardent, ce qui les pousse à le cataloguer à ce poste. Et je ne pense pas que ce soit très exact", a jugé Green pour son podcast.

Un débat intéressant sur l'évolution du basket. Les comparaisons entre les époques deviennent effectivement encore plus difficiles, ou même impossibles. Et c'est tant mieux !